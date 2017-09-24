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'Beşiktaş ne Bayern ne de Dortmund'

RB Leipzig'in genç golcüsü Timo Werner, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu

'Beşiktaş ne Bayern ne de Dortmund'

RB Leipzig'in genç golcüsü Timo Werner, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu

24 Eylül 2017 Pazar 17:29
'Beşiktaş ne Bayern ne de Dortmund'
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RB Leipzig'in golcü oyuncusu Timo Werner'den Beşiktaş öncesi çarpıcı açıklamalar geldi. Bundesliga'da Franfurt'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Alman basınına açıklamalarda bulunan Timo Werner, İstanbul'dan çekinmediklerini dile getirdi.
 
Timo Werner, İstanbul'daki atmosferden çekinmediklerini söylerken Beşiktaş'ın Bayern Münih ya da Borussia Dortmund ayarında olmadığını dile getirdi.
 
Bu sezon RB Leipzig formasıyla 6 gole imza atan genç forvet İstanbul'daki Beşiktaş maçının sorulması üzerine ''İstanbul'a Beşiktaş maçına korkmadan, cesaretle gitmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların Bundesliga'daki birçok takımdan daha kaliteli olduğunu biliyoruz. Ama onlar da kesinlikle Borussia Dortmund ya da Bayern Münih gibi değiller. Bunu biliyoruz. Onlardan çekinmiyoruz'' ifadelerini kullandı.
 
RB Leipzig, 26 Eylül Salı akşamı Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında Porto'yu 3-1 yenerken, RB Leipzig ise Monaco ile 1-1 berabere kaldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTimo WernerUefa şampiyonlar Ligi
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