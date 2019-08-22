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Beşiktaş, N'Koudou transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Tottenham'ın Fransız sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

SPOR 22.08.2019, 14:27 Toygar Dim
Beşiktaş, N'Koudou transferini resmen açıkladı!
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BEŞİKTAŞ, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Bu transfer için Tottenham Kulübü'ne 4.5 milyon euro bonservis ücreti ödenecek. Oyuncunun yıllık ücreti ise 1.6 milyon Euro olacak.

#beşiktaş #Tottenham #Georges-Kevin #N’Koudou
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