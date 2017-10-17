Beşiktaş Monaco'yu devirdi

İKİNCİ Louis Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Monaco'nun golünü . dakikada .. atarken temsilcimiz Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 34. ve 54. dakikalarda Cenk Tosun kaybetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 3'te 3 yaparak puanını dokuza yükseltirken Monaco bir puanla grubun son sırasında kaldı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP İLK KEZ YEDEK!

Bu sezon Beşiktaş’ın oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında da ilk 11’de başlayan Oğuzhan Özyakup, Monaco maçında yedek kulübesinde. Süper Lig’de ise Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle sahada olamayan Oğuzhan, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Trabzonspor maçında da forma giymemişti. Milli futbolcu bu 2 maç hariç bu sezon tüm lig maçlarında ilk 11’de sahaya çıkmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Beşiktaş'ın deplasmanda Monaco'ya attığı 2 golün sahibi Cenk Tosun, sosyal medyayı yıktı geçti.

İlk iki maçtan galibiyetle ayrılarak 6 puan toplayan Siyah Beyazlılar, grubun lideri konumunda. Monaco ise 1 puanla son sırada bulunuyor. Beşiktaş'ın hedefi; Monaco'dan iyi bir sonuçla dönerek gruptan çıkma avantajını yükseltmek.

LUCESCU TRİBÜNDE!

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, Monaco - Beşiktaş maçını stattan takip etti.

