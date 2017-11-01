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Beşiktaş - Monaco maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Şampiyonlar Ligindeki temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam Monaco'yla karşılaşacak. Maç, Tivibu Spor'dan şifreli olarak ekranlara gelecek

Beşiktaş - Monaco maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Şampiyonlar Ligindeki temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam Monaco'yla karşılaşacak. Maç, Tivibu Spor'dan şifreli olarak ekranlara gelecek

01 Kasım 2017 Çarşamba 10:28
Beşiktaş - Monaco maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
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BEŞİKTAŞ, UEFA Şampiyonlar Liginde G Grubu dördüncü maçında  Fransa'nın  Monaco ekibini konuk edecek. Grupta lider durumda bulunan ve üst üste 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek seriyi 4 maça çıkarmaya çalışacak.

MAÇ TIVIBU SPOR'DAN ŞİFRELİ OLARAK YAYINLANACAK

Maç, bu akşam 20:00'de oynanacak. Mücadele, Tivibu Spor'dan şifreli olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın bitiş düdüğünden hemen sonra maçın özeti TRT SPOR'dan yayınlanacak. Karşılaşmanın tamamı ise aynı gece saat 23.30'da TRT SPOR'dan banttan yayınlanacak.

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şampiyonlar LigiBeşiktaşMonacoMaçTivibu Spor
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