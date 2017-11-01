Beşiktaş - Monaco maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Maç, bu akşam 20:00'de oynanacak. Mücadele, Tivibu Spor 'dan şifreli olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın bitiş düdüğünden hemen sonra maçın özeti TRT SPOR'dan yayınlanacak. Karşılaşmanın tamamı ise aynı gece saat 23.30'da TRT SPOR'dan banttan yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ , UEFA Şampiyonlar Liginde G Grubu dördüncü maç ında Fransa'nın Monaco ekibini konuk edecek. Grupta lider durumda bulunan ve üst üste 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek seriyi 4 maça çıkarmaya çalışacak.

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