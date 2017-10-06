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Beşiktaş, milli oyunculardan yoksun çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 8'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

Beşiktaş, milli oyunculardan yoksun çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 8'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

06 Ekim 2017 Cuma 19:07
Beşiktaş, milli oyunculardan yoksun çalıştı
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BASINA kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, 5’e 2 çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Quaresma, Pepe, Tosic, Mitrovic, Medel, Babel ve Orkan Çınar katılmadı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMilli Oyuncular
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