Beşiktaş, milli oyunculardan yoksun çalıştı

BASINA kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, 5’e 2 çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Quaresma, Pepe, Tosic, Mitrovic, Medel, Babel ve Orkan Çınar katılmadı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.