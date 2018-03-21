Beşiktaş mesaisi başladı

CENGİZ Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenmana, ülkelerinin milli takımlarında olan oyuncular Emre Akbaba, Lamine Gassama, Georgios Tzavellas, Fabrice N'Sakala ve Mamadou Fofana katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Ardından gruplara ayrılarak 5'e 2 yapan turuncu yeşilli oyuncuların oldukça neşeli olduğu gözlendi. Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla devam ettirecek.

