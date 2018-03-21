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Beşiktaş mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe maçının ardından 2 gün izin yapan Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcular, 1 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı

Beşiktaş mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe maçının ardından 2 gün izin yapan Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcular, 1 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı

21 Mart 2018 Çarşamba 23:45
Beşiktaş mesaisi başladı
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CENGİZ Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenmana, ülkelerinin milli takımlarında olan oyuncular Emre Akbaba, Lamine Gassama, Georgios Tzavellas, Fabrice N'Sakala ve Mamadou Fofana katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Ardından gruplara ayrılarak 5'e 2 yapan turuncu yeşilli oyuncuların oldukça neşeli olduğu gözlendi. Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla devam ettirecek. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGöztepeBeşitakş
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