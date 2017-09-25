Beşiktaş, Leipzig maçına hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ve teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sakatlığı tam olarak geçmeyen Adriano Correia katılmadı. Sakatlığı dolayısıyla Fenerbahçe maçında da forma giyemeyen Adriano, salonda çalıştı.
Siyah-beyazlılar, basın mensuplarına açık olan 15 dakikalık bölümde yakalamaca oynadı. Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan ve 3 oyuncusu kırmızı kart gören Beşiktaş'ın antrenmanında, futbolcuların neşeli olduğu görüldü.
Beşiktaş'ın, basına kapalı bölümde Leipzig karşılaşmasının taktik çalışmasını gerçekleştirdiği belirtildi.
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