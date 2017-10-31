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Beşiktaş, kritik maçına hazır

hazırUEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında yarın Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı

Beşiktaş, kritik maçına hazır

hazırUEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında yarın Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı

31 Ekim 2017 Salı 19:09
Beşiktaş, kritik maçına hazır
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde  ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma  hareketleriyle başladı.

İstasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın kalan bölümünde, yarın  oynanacak Monaco maçının taktik provasının yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Süper Lig'de Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında  oynanan karşılaşmanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6  maç men cezası verilen Caner Erkin, antrenmanda yer almadı.

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Son Güncelleme: 31.10.2017 19:11
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş kritik maçına hazır
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