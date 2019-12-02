Beşiktaş - Kayserispor: 4-1

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş Kayserispor'u konuk etti. Zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Beşiktaş'ta sahadan 4-1 galip ayrıldı ve hanesine 3 puanı yazdırdı.



Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın gollerini 20. dakikada Atiba, 30. dakikada Gökhan Gönül ve 41. dakika ile 90. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Kayserispor'un tek golünü 86. dakikada Adebayor attı.



Bu sonuçla Beşiktaş puanını 24 yaptı ve haftayı 3. sırada kapattı. Kaysersipor ise 7 puanla son sırada bulunuyor.



İLK 11'LER



Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Atiba, Elneny, Ljajic, N'Koudou, Diaby, Burak.



Beşiktaş'ın yedekleri: Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Rebocho, Lens.



Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Hasan, Şamil, Djedje, Mensah, Emre, Adebayor



Maçtan dakikalar



10. dakikada ceza sahası içindeki Diaby'nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın dönerek şutunda, kaleci Lung topun kaleye girmesine izin vermedi.



12. dakikada Ljajic'in ceza sahasının sol çaprazından sert şutunda Lung topu kurtardı, sonrasında meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.



15. dakikada rakibinin hatalı pasında topu kapan Burak Yılmaz ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci iki hamlede topu kontrol etti.



15. dakikada Mensah'ın uzaktan şutunda, Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.



20. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Burak Yılmaz'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hutchinson, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.



30. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Caner Erkin soldan çizgiye inerek topu dışarı çevirdi. Gökhan Gönül ceza saha dışından şutunu çekti, savunmaya çarpan top ağlara gitti. Hakem Ümit Öztürk, topun aut çizgisini geçip geçmediğinin VAR'da incelenmesinin ardından golü geçerli saydı: 2-0.



41. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Ceza sahası dışında Elneny ile duvar pası yapan Burak Yılmaz ceza sahası dışının sol çaprazından sert bir şutla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 3-0.



43. dakikada ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Elneny'nin şutunda, kaleci topu kornere çeldi.



44. dakikada Burak Yılmaz'la ceza sahasında paslaşarak çizgiye inen Diaby'nin içeri çevirdiği topa arka direkte N'Koudou müdahale etti, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



İlk yarı Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 13. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava mücadelesine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Avrupa mücadelesinde ilk 11'de şans verdiği Oğuzhan Özyakup, Umut Nayir, Pedro Rebocho, Tyler Boyd ve Necip Uysal'ı lig maçında yedek soyundurdu.



Avcı, Slovan Bratislava maçında dinlendirdiği as oyuncuları Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Gökhan Gönül ve Georges Kevin N'Koudou'yu Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.



N'Koudou, 8 maç sonra ilk 11'de



İstikbal Mobilya Kayserispor maçında sol kanatta görev alan N'Koudou, 8 maç sonra ilk 11'de şans yakaladı. N'Koudou, sakatlığı nedeniyle ligdeki Galatasaray, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarıyla Avrupa Ligi'ndeki iki Braga karşılaşmasında forma giyemedi.



Siyah-beyazlı oyuncu, ligdeki İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarıyla Avrupa'daki Slovan Bratislava karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu.



N'Koudou, son olarak 6 Ekim'deki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Siyah-beyazlı takımda ayrıca Utku Yuvakuran, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Muhayer Oktay ve Jeremain Lens yedekler arasında yer aldı.



Rebocho 3 maç sonra yedek



Beşiktaş'ta sezon başında şans bulamayan ama daha sonra teknik direktör Avcı'nın vazgeçilmezlerinden biri olan Pedro Rebocho, 3 maç sonra yedek soyundu.



Son olarak Braga ile deplasmanda oynanan maçta kenarda kalan Rebocho; Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Slovan Bratislava karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.



Taraftarlardan büyük destek



Son 6 haftada ortaya koyduğu performansla zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ın taraftarları, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında takımlarına büyük destek verdi.



Stadın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, maç öncesi oyuncuları tribünlere çağırdı. Siyah-beyazlı oyuncular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Değer Otizm Derneği'nin hazırladığı "Engelleri ve Önyargıları Birlikte Aşalım" yazılı pankartla sahaya çıktı.



Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz, maç öncesi Süper Lig tarihinin en genç gol atan oyuncusu unvanınına sahip İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'in yanına giderek, genç oyuncuyla yakından ilgilendi.

