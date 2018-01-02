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Beşiktaş, kasayı ağzına kadar dolduran anlaşmayı duyurdu

Beşiktaş; Denizbank ve Ziraat Bankası ile 96 milyon dolar kredi çekme konusunda anlaştı

Beşiktaş, kasayı ağzına kadar dolduran anlaşmayı duyurdu

Beşiktaş; Denizbank ve Ziraat Bankası ile 96 milyon dolar kredi çekme konusunda anlaştı

02 Ocak 2018 Salı 14:21
Beşiktaş, kasayı ağzına kadar dolduran anlaşmayı duyurdu
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BEŞİKTAŞ, Denizbank ve Ziraat Bankası ile 96.4 milyon Dolar kredi konusunda mutabakata varıldığını borsaya bildirdi.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"05.07.2017 Tarihinde yaptığımız bildirimde Şirketimiz ile Denizbank A.Ş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş (Konsorsiyum Bankaları) arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere 96.400.000 USD muadili kredi kullanımı konusunda mutabakata vardığımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 11.09.2017 ve 08.11.2017 tarihlerinde yaptığımız bildirimler ile paralel olarak, söz konusu kredi üzerindeki çalışmaların devam ettiğini ve nihai kredi sözleşmesi imzalandığında kamuoyunun bilgilendirileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Skorer

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