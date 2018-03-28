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Beşiktaş kapalı çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü sahasında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı çalıştı

Beşiktaş kapalı çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü sahasında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı çalıştı

28 Mart 2018 Çarşamba 00:17
Beşiktaş kapalı çalıştı
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ANTRENMAN ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5’e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla süren idmanın yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Antrenmana milli takımlarda bulunan Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Hollandalı Ryan Babel, Brezilyalı Anderson Talisca, Hırvat Domagoj Vida, Sırp Dusko Tosic, Şilili Gary Medel ve Portekizli Ricardo Quaresma katılmadı. Beşiktaş'ın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla devam ettireceği öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper
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