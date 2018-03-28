Beşiktaş kapalı çalıştı

ANTRENMAN ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5’e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla süren idmanın yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi. Antrenmana milli takımlarda bulunan Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Hollandalı Ryan Babel, Brezilyalı Anderson Talisca, Hırvat Domagoj Vida, Sırp Dusko Tosic, Şilili Gary Medel ve Portekizli Ricardo Quaresma katılmadı. Beşiktaş'ın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla devam ettireceği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.