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Beşiktaş Kaan Ayhan transferi için Fortuna Düsseldorf’la anlaştı

Süper Lig ekibi Beşiktaş, sezon başında alamadığı milli sağ bek için Fortuna Düsseldorf’la anlaşmaya vardı. Kaan Ayhan devre arasında Beşiktaş’a 4.5 yıllık imza atacak

Beşiktaş Kaan Ayhan transferi için Fortuna Düsseldorf’la anlaştı

Süper Lig ekibi Beşiktaş, sezon başında alamadığı milli sağ bek için Fortuna Düsseldorf’la anlaşmaya vardı. Kaan Ayhan devre arasında Beşiktaş’a 4.5 yıllık imza atacak

29 Eylül 2017 Cuma 09:57
Beşiktaş Kaan Ayhan transferi için Fortuna Düsseldorf’la anlaştı
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BEŞİKTAŞ'TA transfer durmuyor. Dinamo Kiev'le sözleşmesi ocak ayında bitecek olan Hırvat stoper Domagoj Vida ile daha önce anlaşan Kartal, yaz transfer döneminin son gününde alamadığı Kaan Ayhan için sürpriz bir hamle yaptı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in sağ bekte yaşanan sıkıntılara çözüm istemesi üzerine siyah-beyazlılar, “Kaan bizelazım” diyerek 1 milyon Euro'luk teklifi reddeden Fortuna Düsseldorf'un kapısını bir kez daha çaldı.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN’DA BİTECEK

Kaan’ın Fortuna ile sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasını koz olarak kullanan Kartal, “Bedelsiz serbest kalacağına para kazanın” önerisi ile Almanları ikna etti.

İki kulüp arasında ödemelerle ilgili detayların görüşüldüğü ve bir aksilik olmazsa Kaan Ayhan'ın Ocak 2018'de Beşiktaşlı olacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılar 23 yaşındaki milli sağ bek ile de daha önce 4.5 yıllık imza konusundaanlaşmaya varmıştı.

SAĞDA, STOPERDE, ÖN LİBERODA OYNUYOR

Beck’in ayrılması ve Gökhan Gönül'den sonra Adriano'nun da sakatlanması nedeniyle transfer edilecek olan KaanAyhan, joker özellikli bir oyuncu.

Schalke altyapısından yetişen ve son iki sezondur Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen 22 yaşındaki milli futbolcu sağbekin yanı sıra sağ stoper ve 6 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. 7 kez milli olan Kaan, Düsseldorf'ta bu sezon 8 maça çıktı, 2 de asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Ayhan
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