Beşiktaş İspanya yolcusu

ÇİN seyahatinin ardından 3 gün izin yapan siyah-beyazlı ekip, yarın öğle saatlerinde İspanya'nın Marbella şehrine giderek kampa girecek.
Beşiktaş, kamp süresince İspanyol ekipleriyle 3 hazırlık maçı oynayacak.
Real Valladolid ile Marbella Stadı'nda 25 Temmuz Salı günü karşılaşacak siyah-beyazlılar, 27 Temmuz Perşembe günü de aynı statta Las Palmas ile mücadele edecek. Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Mirador Stadı'nda Real Betis'le oynayacağı hazırlık maçıyla İspanya kampını tamamlayacak ve Türkiye'ye dönecek.
Siyah-beyazlı ekibin, İspanya'daki hazırlık maçlarının tamamı TSİ 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş, İspanya dönüşü, Atiker Konyaspor ile 6 Ağustos Pazar günü Samsun'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçına kadar çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.