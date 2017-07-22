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Beşiktaş İspanya yolcusu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çin'de, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04 ile karşılaşan Beşiktaş, hazırlık maçlarına İspanya'da devam edecek

Beşiktaş İspanya yolcusu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çin'de, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04 ile karşılaşan Beşiktaş, hazırlık maçlarına İspanya'da devam edecek

22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:23
Beşiktaş İspanya yolcusu
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ÇİN seyahatinin ardından 3 gün izin yapan siyah-beyazlı ekip, yarın  öğle saatlerinde İspanya'nın Marbella şehrine giderek kampa girecek.

Beşiktaş, kamp süresince İspanyol ekipleriyle 3 hazırlık maçı  oynayacak.

Real Valladolid ile Marbella Stadı'nda 25 Temmuz Salı günü  karşılaşacak siyah-beyazlılar, 27 Temmuz Perşembe günü de aynı statta Las Palmas  ile mücadele edecek. Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Mirador Stadı'nda Real  Betis'le oynayacağı hazırlık maçıyla İspanya kampını tamamlayacak ve Türkiye'ye  dönecek.

Siyah-beyazlı ekibin, İspanya'daki hazırlık maçlarının tamamı TSİ  20.00'de başlayacak.

Beşiktaş, İspanya dönüşü, Atiker Konyaspor ile 6 Ağustos Pazar günü  Samsun'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçına kadar çalışmalarına İstanbul'da  devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSüper LigFutbol
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