Beşiktaş'ın zafer gecesine damga vuran spiker

BEŞİKTAŞ'IN Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçında Alman ekibi Leipzig'i Vodafone Park'ta konuk ettiği maçta bir güzel herkesin dikkatini çekti.
TÜM GÖZLER ÜZERİNDEYDİ
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 yendiği maçı izleyenler arasında dikkat çeken bir isim vardı. Basın tribününde herkesin dikkatini çeken o isim Sky Sport Almanya muhabiri Esther Sedlaczek'di.
"COME TO BEŞİKTAŞ"
31 yaşındaki güzel spiker çalıştığı kanal için Vodafone Park'taki yerini aldı. Vodafone Park'tan fotoğraf paylaşan genç spikere Beşiktaş taraftarları "come to Beşiktaş" yorumları yaptı.
BABASI AKTÖR
Esther Sedlaczek, bir dönem Alman oyuncu Kevin Trapp'la ilişki yaşamıştı. 31 yaşındaki güzelin babası da aktör Sven Martinek... Güzel spikerin Instagram'da 134 bin takipçisi bulunuyor.
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