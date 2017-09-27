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Beşiktaş'ın zafer gecesine damga vuran spiker

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan karşılamaya, Sky Sport Almanya muhabiri Esther Sedlaczek damga vurdu

Beşiktaş'ın zafer gecesine damga vuran spiker

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan karşılamaya, Sky Sport Almanya muhabiri Esther Sedlaczek damga vurdu

27 Eylül 2017 Çarşamba 17:43
Beşiktaş'ın zafer gecesine damga vuran spiker
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BEŞİKTAŞ'IN Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçında Alman ekibi  Leipzig'i Vodafone Park'ta konuk ettiği maçta bir güzel herkesin dikkatini çekti.

TÜM GÖZLER ÜZERİNDEYDİ

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde  Leipzig'i 2-0 yendiği maçı izleyenler arasında dikkat çeken bir isim vardı. Basın tribününde herkesin dikkatini çeken o isim Sky Sport  Almanya muhabiri Esther Sedlaczek'di.
"COME TO BEŞİKTAŞ"

31 yaşındaki güzel spiker çalıştığı kanal için Vodafone Park'taki yerini aldı. Vodafone Park'tan fotoğraf paylaşan genç spikere  Beşiktaş taraftarları "come to  Beşiktaş" yorumları yaptı.

BABASI AKTÖR

Esther Sedlaczek, bir dönem Alman oyuncu Kevin Trapp'la ilişki yaşamıştı. 31 yaşındaki güzelin babası da aktör Sven Martinek... Güzel spikerin  Instagram'da 134 bin takipçisi bulunuyor.


 

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Anahtar Kelimeler:
şampiyonlar LigiBeşiktaş
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