Beşiktaş'ın yeni transferi Orkan Çınar, sağlık kontrolünden geçti

BEŞİKTAŞ, yeni sezon hazırlıklarına transferlerle devam ediyor.Siyah-beyazlılar, Gaziantepspor'da kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha futbolcusu Orkan Çınar'ın sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı.Transfer görüşmelerine sona ermesinden sonra genç futbolcu, siyah-beyazlı ekibin İspanya'daki yurt dışı kampına katılacak.
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