Beşiktaş'ın kaderi konuşuldu: Fikret Orman ve Serdal Adalı...
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ile Serdal Adalı bir araya geldi.
SPOR 30.09.2019, 21:42
SEÇİME giden Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ile Serdal Adalı bir araya geldi. Zirvede Beşiktaş'ın geleceği konuşuluyor.
Toplantıda mevcut başkan Fikret Orman'ın tekrar aday olup olmayacağı tartışılan konular arasında yer alıyor.
Başkan adaylığı için öne çıkan diğer isim ise İkinci başkan Serdal Adalı...
Öte yandan yönetimden Ahmet Ürkmezgil ve Doğan Küçükemre de toplantıda yer aldı.
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