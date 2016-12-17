Beşiktaş'ın golünde büyük tartışma!

SPOR Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa karşısında Cenk Tosun'un 31. dakkadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Kasımpaşa karşısında fileleri havalandırarak Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükseltti.

Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Tolgay Arslan, Tunay Torun'dan topu kaparak takımını atağa kaldırdı. Topla birlikte yarı sahayı geçen Cenk Tosun pasını sol kanattaki Vincent Aboubakar buluşturdu. Topla birlikte yaklaşık 30 metre koşan Vincent Aboubakar ceza sahası içine girip Ricardo Quaresma'ya pasını gönderdiği topu takip eden Cenk Tosun kafa vuruşunu yaparak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı.

Beşiktaş'ın golü bulduğu hızlı hücum öncesi yerde kalan Kasımpaşa oyuncusu Tunay Torun, Tolgay Arslan'ın bileğine bastığı gerkçesiyle faul itirazlarında bulundu. Maçın hakemi Halil Umut Meler bu pozisyonda devam kararı verdi.

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