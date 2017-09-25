Beşiktaş ikide iki yapmak istiyor

BEŞİKTAŞ, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında yarın Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk edecek.

Grubundaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak. Beşiktaş, Leipzig'i yenerse 6 puana ulaşarak gruptan çıkma iddiası adına önemli bir adım atacak.

Siyah-beyazlı takımla Leipzig arasındaki mücadele, saat 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.

Mücadeleyi Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev görev yapacak. Karasev'in yardımcılıklarını Anton Averianov ve Tikhon Kalugin gerçekleştirecek. Maksim Gavrilin'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Sergei Lapochkin ve Sergei Ivanov olacak.

Vodafone Park'ta ilk peşinde

Beşiktaş, Leipzig'i mağlup ederek Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almaya çalışacak.

Dolmabahçe'deki stadında ikinci kez Şampiyonlar Ligi mücadelesi yapacak siyah-beyazlı ekip, geçen sezon bu organizasyonda yaptığı 3 maçı beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Leipzig'i yenerse Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetine imza atacak.

Derbi maçtan stresli çıktı

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçların etkisini Leipzig karşısında atmaya çalışacak.

Sarı-lacivertli rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta ayrıca Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kart gördü. Derbi mücadelesinde ayrıca teknik direktör Şenol Güneş de hakem Ali Palabıyık tarafından tribünlere gönderildi.

Adriano ve Gökhan Gönül takımla çalışmalara başladı

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon başı itibarıyla en büyük sıkıntıyı yaşadığı sağ bekte görev alan Gökhan Gönül ile Adriano Correia, sakatlıkları atlatarak takımla çalışmalara başladı.

Sezon başında ameliyat olan Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte oynayan ancak sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Adriano, yarınki karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.

Beşiktaş'ın Leipzig mücadelesine Fabricio Agosto Ramirez, Gary Medel (Adriano), Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Cenk Tosun muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.

Leipzig ilk maçından berabere ayrıldı

Beşiktaş'ın yarınki rakibi Leipzig, G Grubu'ndaki ilk maçında Fransa temsilcisi Monaco ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 6. haftasında Eintracht Frankfurt’u 2-1 yendi. Liginde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Alman ekibi, şu ana dek 10 puan topladı.

Alman ekibinin kadrosunda yer alan Armindo Bruma, geçmiş sezonlarda Süper Lig takımlarından Galatasaray forması da giydi. Bruma, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2 biten mücadelede, sarı-kırmızılı ekibin bir golünü atmıştı.