Beşiktaş heyecanı

AVRUPA'DA yüksekten uçan Beşiktaş, Süper Lig'de istediği sonuçları alamıyor. Ligde son 4 maçtır kazanamayan siyah beyazlılar, cumartesi günü temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe derbisi ile son bulan Beşiktaş, bu mücadeleden 2-1 mağlubiyet aldıktan 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında sahasında karşılaştığı Alman ekibi RedBull Leipzig'i 2-0 ile devirdi. Leipzig'den sonra lige dönen siyah beyazlılar, Vodafone Park'ta karşılaştığı Trabzonspor maçında da 2 puan bıraktı. Devler Ligi'nde oynayacak Monaco karşılaşması öncesi ligin 8. haftasında Gençlerbirliği deplasmanından da puansız dönen Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibini etkili futbol ile 2-1 mağlup etti. Ligde ve Avrupa'da tamamen farklı bir duruş sergileyen Kartal, Medipol Başakşehir mücadelesinde de 1 puana razı oldu. 10. haftada temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kazanarak Monaco maçına moralli çıkmak istiyor. Öte yandan, Başakşehir maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen savunma oyuncusu Caner Erkin, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.