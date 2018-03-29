Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

SİYAH-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapıldı.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı idman, ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başladı. İdman, top kontrolü, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyunla devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
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