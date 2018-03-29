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Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

29 Mart 2018 Perşembe 19:58
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
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SİYAH-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre BJK  Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Şenol  Güneş yönetiminde yapıldı.
 
Kondisyon ve taktik ağırlıklı idman, ısınma ve istasyon koşuları ile  açma germe hareketleriyle başladı. İdman, top kontrolü, pas, 5'e 2 top kapma ve  dar alanda oyunla devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı  çalışmalar, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
 
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı  antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBeşiktaş Futbol Takımı
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