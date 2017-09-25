Beşiktaş hayali gerçek oldu, şimdi ayaklarının açılmasını istiyor

DİYARBAKIR'IN Çermik ilçesinde 16 yıl önce hayata gözlerini açan Cumali Yaman, genetik bir hastalık olan ve halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen epidermolozis bullosa hastalığı ile dünyaya geldi. Vücudunun hemen her bölgesinde oluşan yaralar nedeni ile çok zorlu bir çocukluk geçiren Cumali, yaşıtları gibi okula gidip eğitim hayatına da devam edemedi. Hastalığı nedeni ile önce elleri ardından da ayakları kapanan Cumali, tekerlekli sandalyeye mahkum kalarak hayatını sürdürmeye başladı. Bunca olumsuzluğa rağmen Cumali’yi hayata bağlayan en büyük aşkı Beşiktaş oldu. Çocukluğundan beri tuttuğu takımının hiçbir maçını kaçırmayan Cumali’nin en büyük hayali, onu hayata bağlayan takımının maçına gidip futbolcularla tanışıp imzalı formalarını almaktı.

Sosyal medya hayalini gerçekleştirdi

Bu hayalini gören Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkilileri, Cumali’nin bir videosunu çekip sosyal medyada yayınladı. Cumali’nin isteğini gören Beşiktaşlı yetkililer, dernek yetkilileri ile iletişime geçip Cumali’yi Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçına davet etti. Geçtiğimiz hafta maça giden Cumali, Beşiktaşlı Cenk Tosun’un sürdüğü tekerlekli sandalye ile seremoniye çıkarak hayatının en mutlu gününü yaşadı. Burada futbolcularla tanışıp formasına imza attıran Cumali’nin sevinci, Beşiktaş’ın maçı 2-0 kazanmasıyla iki kat arttı. Hayatının en güzel anlarını İstanbul’da geçiren Cumali, daha sonra tekrar Diyarbakır’ın yolunu tuttu.

16 yaşındaki Cumali, 5 yaşında gibi görünüyor

Beşiktaş hayalinin ardından tekrar memleketine gelen Cumali, gururla taşıdığı imzalı formasını üzerinden hiç çıkarmadı. 16 yaşında olmasına rağmen 5 yaşındaki çocuklar gibi görünen Cumali, hastalığı nedeni ile el ve ayaklarının kapanmasının ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Kan değerleri çok az olan Cumali, yaşıtları gibi okula gidip futbol oynayacağı günün hayalini kurmaya başladı.

Yaşadıkları ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Cumali Yaman, fanatik Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi. Cumali, “16 yaşındayım. Fanatik Beşiktaş taraftarıyım. Geçen hafta Beşiktaş maçına gittim ve maçı izledim. En çok bunu istiyordum. Futbolcular gol atınca çok sevindim, alkış çaldım. Hayatım boyunca en çok istediğim şey Beşiktaş maçına gitmekti. Ayaklarım kapalı, şimdi ayaklarımın açılmasını istiyorum, ben de top oynamak istiyorum. Formamı Beşiktaşlı futbolculara imzalattım çok mutlu oldum” dedi.

“Kelebek hastalarının morale ihtiyacı var”

Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, Cumali’nin 16 yaşında olduğunu ve Çermik ilçesinde yaşadığını söyledi. Çalışır, “Cumali’nin her fırsatta istediği, hayali olan Beşiktaş maçına gitmekti. Yanıma gelip ağladı, Beşiktaş maçına gitmek istediğini ve Cenk Tosun ile tanışmak istediğini söyledi. Biz de bunu videoya çekip sosyal medyada yayınladık. Paylaştığımızın hemen ertesinde Beşiktaş yönetimi bize ulaştı. Cumali’yi ağırlamak istediklerini aynı zamanda Cenk Tosun ile seremonide yer alacağını söylediler. Bütün masrafları Beşiktaş yönetimi karşıladı ve bizi davet ettiler. Atiker Konyaspor maçına gittik. Cenk Tosun ile seremoniye çıktı. Cenk Tosun gol attıktan sonra Cumali’nin sevincini tarif edemem. Bizim kelebeklerin tedavisi yok ama moral onlar için çok önemli. Toplumun onları sevdiğini görmeleri onları çok mutlu ediyor. Sadece Beşiktaş değil, bunu diğer büyük takımlardan da bekliyoruz. Cumali’nin kan değerleri çok düşük, ara ara kan takviyesi yapılıyor. Kan seviyesi normal bir seviyeye geldiği zaman önce aylaklarını ameliyat ettirmeyi istiyoruz. Cumali’nin şimdiki en büyük hayali ayaklarının açılıp akranları gibi top oynamak istiyor. İnşallah o hayalini de gerçekleştiririz” diye konuştu.