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Beşiktaş galibiyeti unuttu!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Brescia'ya 2-0 mağlup oldu

SPOR 04.08.2019, 20:14 Enes Subaşı
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
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AVUSTURYA kampındaki son maçında Brescia ile karşılaşan Beşiktaş, hazırlık karşılaşmalarındaki şanssızlığını bozmadı. Siyah-beyazlı ekip sahadan 2-0 mağlup ayrıldı
 
Brescia'nın gollerini 45+2. ve 54. dakikalarda Donnarumma kaydetti.
 
Bu sonuçla Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta galibiyet bulamazken rakip ağları da havalandıramadı.
 
İLK 11'LER
 
Beşiktaş: Karius, Vida, Erdem, Necip, Boyd, Caner, Muhayer, Oğuzhan, Lens, Quaresma, Güven
 
Bresica: Joronen, Sabelli, Martella, Tonali, Gastadello, Curcio, Spalek, Bisoli, Donnarumma, Torregrossa, Cistana
 

#beşiktaş #İtalya Serie A ekibi
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