Beşiktaş galibiyeti unuttu!

AVUSTURYA kampındaki son maçında Brescia ile karşılaşan Beşiktaş, hazırlık karşılaşmalarındaki şanssızlığını bozmadı. Siyah-beyazlı ekip sahadan 2-0 mağlup ayrıldı



Brescia'nın gollerini 45+2. ve 54. dakikalarda Donnarumma kaydetti.



Bu sonuçla Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta galibiyet bulamazken rakip ağları da havalandıramadı.



İLK 11'LER



Beşiktaş: Karius, Vida, Erdem, Necip, Boyd, Caner, Muhayer, Oğuzhan, Lens, Quaresma, Güven



Bresica: Joronen, Sabelli, Martella, Tonali, Gastadello, Curcio, Spalek, Bisoli, Donnarumma, Torregrossa, Cistana

