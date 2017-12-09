Beşiktaş formasıyla G.Saray maçını izledi

SÜPER Lig’in 15. haftasında Galatasaray’ın Akhisarspor ile Türk Telekom Stadyumu’nda mücadele ettiği karşılaşmada tribünlerde ilginç bir görüntü vardı. Beşiktaş formalı bir kadın izleyicinin maçı tribünden takip etmesi dikkatleri üzerine çekti. Siyah-beyazlı formalı kadın, müsabakayı sarı-kırmızılılarla takip etti.
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