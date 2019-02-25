Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sona erdi

SÜPER Lig'de 23. hafta kapanış maçında Vodafone Park stadyumunda Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Beşiktaş mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde geçerken Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.



Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Gökhan Gönül, 18. ve 47. dakikalarda Burak Yılmaz kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini 55. dakikada Zajc, 62. dakikada Sadık Çiftpınar ve 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım kaydetti. Her iki takımın da bir şutu direkten döndü.



Beşiktaş bu sonuçla 40 puanla 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise puanını 25'e yükseltti ve 14. sırada yer aldı.



VAR'la penaltı



Maçın 15. dakikasında Gökhan Gönül'ün ceza sahası içinde düşürülmesine hakem Bülent Yıldırım devam kararı verdi. Uyarı sonrası VAR siteminde pozisyonu izleyen Yıldırım penaltı kararı verdi.



Sakatlık korkusu



Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Fenerbahçe'de sakatlık korkusu yaşandı. Kagawa'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mirin'le çarpışan kaleci Volkan Demirel yerde kaldı. Sağ üst baldırına darbe alan Volkan'a hemen sağlık ekibi müdahale etti. Volkan ayağının üstüne basmakta zorlandı. Uzun süre kendini deneyen tecrübeli eldiven, ciddi anlamda sıkıntı yaşadı.



İLK 11'LER



Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Kagawa, Güven, Burak Yılmaz



Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Zajc, Dirar, Tolgay,Moses, Soldado



Yedek kulübesi: Harun, Neustadter, Serdar Aziz, İsmail, Şener, Eljif Elmas, Jailson, Alper, Ayew, Valbuen



MAÇTAN NOTLAR



Kagawa ilk 11'e



Beşiktaş'ta derbi kadrosunda Shinji Kagawa adı öne çıktı. Adem Ljajic'in cezası nedeniyle Japon orta saha Fenerbahçe'ye karşı 11'e alındı. Tecrübeli futbolcu Türkiye'deki ilk derbisine çıktı. Tribünlerde de yıldız isme büyük ilgi vardı. Özel Kagawa maskeleri ve pankartları açıldı. Japon gazeteciler de derbiyi takip etti.



Kagawa'nın yanı sıra hücum hattında Lens ve Güven Yalçın kanatlara geçerken, Burak Yılmaz forvette yer aldı.



12 yıl sonra



Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz, 12 yıl sonra Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe derbisine çıktı. Son olarak 2006-07 sezonunda, Fenerbahçe'nin 31. haftada 1-0 kazandığı derbide o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda derbi oynayan Burak, 2018-19 sezonunda bu defa Vodafone Park'ta sahaya çıktı.



Bakanlar Gül ve Kasapoğlu da maçı izledi



Derbi maçı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini Beşiktaşlı yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu karşıladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Ali Koç, mücadeleyi beraber izledi.



Yoğun güvenlik



Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi güvenlik güçleri yoğun önlemler aldı. Sabah saatlerinden itibaren Vodafone Park ve çevresinde sıkı denetimler yapıldı.



Maça 4 saat kala araç trafiğine kısmen izin verilmedi. Stada girişlerde 3 farklı arama noktası oluşturuldu. Özellikle takım otobüslerinin geliş güzergahlarında özel olarak polis araçları konvoy yaptı. Taraftarlar ve otobüsler hiç yaklaşmadı.



Fenerbahçe taraftarları da Kadıköy'den polisler eşliğinde otobüslerle Vodafone Park'a taşındı. Polislerin denetiminde hem stat girişleri hem de çıkışları tutularak güvenlik önlemleri artırıldı.



Medel kadroda



Son haftalarda Beşiktaş'la yollar ayrımına gelen ve ayrılık konusunda sıkıntılar yaşayan Gary Medel, derbi kadrosunda yer aldı. Şilili orta saha, Fenerbahçe maçında yedekler arasına yazıldı.

Ricardo Quaresma da yedekler arasında bulundu.



Eski yıldızlardan mesaj



Beşiktaş'ın eski futbolcuları Ryan Babel ve Cenk Tosun, destek vermeyi unutmadı. Derbi öncesinde her iki yıldız da sosyal medyadan mesajlar paylaştı. Babel, 'Başarılar Beşiktaş' mesajını yayınlarken, Cenk de çocuğunun Beşiktaş formalı fotoğrafını koyup, "Saldır Beşiktaşk" notunu düştü.



Forvetsiz kulübe



Fenerbahçe'de yedekler arasında Ersun Yanal'ın tercihleri dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam hem Islam Slimani hem de Michael Frey'yi kadroya almadı. Sarı-lacivertlilerin kulübesinde forvet özellikleri olan sadece Andre Ayew'in olması dikkatlerden kaçmadı. Yanal, sadece Soldado'ya kadroda şans verdi.



Ersun Yanal konuyla alakalı yayıncı kuruluşa esprili bir açıklama yapıp, "Kadroya aldığımda da niye aldınız diyorsunuz" dedi.



Dolmabahçe kapalı gişe



Vodafone Park'ta 2019'un ilk derbisine taraftarlardan büyük ilgi vardı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı zorlu karşılaşmada taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.



Stat tamamen dolarken, maça 1 saat kala taraftarlar giriş yaptı. Maç boyunca tezahüratlarla takımlarına yoğun destek veren siyah-beyazlı tribünler, 90 dakika boyunca desteği kesmedi.



Montlar çocuklara



Karşılaşma öncesi seremonide Fenerbahçeli futbolcular özel bir harekette bulundu. Başta kaptan Volkan Demirel olmak üzere sarı-lacivertli futbolcular, montlarını çıkarıp, seremonide yer alan çocuklara verdi.



Tribünle diyalog



Karşılaşma öncesi takımlar ısınırken, kaleci Volkan Demirel ile Beşiktaş taraftarları arasında kısa süreli bir diyalog oldu. Isınmak için kalesine geçen Volkan'a tepkilerin artması üzerine tecrübeli kaleci cevap verdi.

Tribünlere dönerek bir şeyler anlatan Fenerbahçe'nin kalecisi ile tribünler arasında hararetli bir konuşma geçti.



Abdullah Çevrim unutulmadı



Fenerbahçe takımı, sahaya özel olarak siyah bant takarak çıktı. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Abdullah Çevrim için sarı-lacivertli ekip böyle bir şekilde sahaya gelme kararı aldı.



Öte yandan maç öncesi de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Dostluk gösterisi



Karşılaşma öncesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe takımı arasında dostluk görüntüleri hakim oldu. Hem Beşiktaş teknik heyeti hem de Fenerbahçe teknik heyeti samimi görüntüler verdi. Maç öncesi sahaya çıkarken tünelde de samimi bir ortam oluştu. İki takım da birbirine dostça başarılar diledi.



'Tanrı cezalandırdı'



Fenerbahçe'de sezon başında Phillip Cocu'nun yardımcılığını yapan ardından teknik direktörlüğe gelen Erwin Koeman, Hollanda'da flaş açıklamalar yaptı.



Umman Milli Takımı ile anlaşan Koeman, NOS Sport'a verdiği röportajda Ali Koç'la ilgili ilginç ifadeler kullandı. Koeman, "Akhisarspor yenilgisi sonrası başkan soyunma odasına girip, "Siz otobüsle gideceksiniz, biz kendi uçağımızla" demişti. Ama Tanrı onu cezalandırdı. Çok sis vardı ve biz daha erken gittik" dedi.



Türkiye'deki çalışma ortamını anlatan tecrübeli teknik adam, "Türkiye, insanların duygularıyla yaşadığı bir ülke. Oradak maceram eğlenceli ve güzeldi. Türkiye'de çalıştığım için mutluyum" diye konuştu.

