Beşiktaş evinde 3 golle kazandı

ABDULLAH Avcı, geçen haftaya göre 3 değişiklikle rakibinin karşısına çıktı. Sakatlığı geçen Loris Karius, maça ilk 11'de başlarken, ilk haftadaki Demir Grup Sivasspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer alan Utku Yuvakuran ise yedek soyundu. Avcı, geçen hafta ilk 11'de görev alan Ricardo Quaresma'yı, ikinci hafta mücadelesinde yedek bıraktı. Portekizli oyuncunun yerine kırmızı kart cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kadroda bulunamayan Jeremain Lens sahada yer aldı.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 6. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Ljajic'in pasında rakibinden kurtulduktan sonra topu kontrol eden Güven Yalçın'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, top üst direğe çarparak auta çıktı. Beşiktaş, 42. dakikada bir kez daha direğe takıldı. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından çektiği şutta, üst direkten dönen topu kaleci Beto kontrol etti. Göztepe kalesini ablukaya alan Beşiktaş aradığı golü 45+2'de buldu. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahasına girdikten sonra pasını kale sahası önüne çıkardı. Güven Yalçın'ın dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı. 54. dakikada Caner Erkin'in orta şut karşımı vuruşunda direğe çarpan top ağlarda buluştu: 2-0. Vodafone Park'ta seyircisinin müthiş desteğiyle coşan Beşiktaş, 59. dakikada Adem Ljajic'in golüyle farkı üçe çıkarttı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde bölümünde başka gol olmayınca Beşiktaş, konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini sahasında elde etti.