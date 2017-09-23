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Beşiktaş derbide ağır yara aldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı derbi maçta ağır yara aldı

Beşiktaş derbide ağır yara aldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı derbi maçta ağır yara aldı

23 Eylül 2017 Cumartesi 23:10
Beşiktaş derbide ağır yara aldı
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ÜLKER Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-lacivertli rakibine 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı takımda Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kart görürken, Şenol Güneş de tribüne gönderildi.

Beşiktaş, rakibinin iki penaltı golüyle sahadan mağlup ayrıldı. Bu sezon 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 13 puanda kaldı.

Son 5 derbide galibiyeti yok

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile yaptığı son 5 derbi maçta galibiyet alamadı.

Rakibini derbide son olarak 2015-2016'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, söz konusu sezonun ikinci yarısındaki mücadelede ise sarı-lacivertli ekibe 2-0 yenildi.

Geçen sezon ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci yarıdaki karşılaşmadan ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibiyle sahasında yaptığı karşılaşmayı ise 1-0 yitirdi. Siyah-beyazlılar, bu sezonun ilk derbi mücadelesinde ise sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Şenol Güneş de atıldı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de karşılaşmayı tamamlayamadı.

Güneş, mücadelenin 66. dakikasında Pepe'nin Valbuena'ya yaptığı hareket sonrası hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi. Dördüncü hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yanına giderek tepkili şekilde konuşan Şenol Güneş, 67. dakikada Palabıyık tarafından tribüne gönderildi. 

Quaresma, 3 dakikada kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Ricardo Quaresma, 3 dakikada üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 41. dakikasında rakibine yaptığı hareketle ilk sarı kartını gören Quaresma, 43. dakikada ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

Kartlar havada uçuştu 

İki takım arasındaki derbi maçı yine gergin geçti.

Ligin 6. haftasındaki derbi mücadelesinde toplam 5 kırmızı kart çıktı. Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe'de ise Luis Neto ile İsmail Köybaşı kırmızı kartla cezalandırıldı.

İki takımın son 15 sezonda yaptığı 42 resmi maçtaki kırmızı kart sayısı 33'e çıktı. Bu süre içindeki 35'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere 42 maçta Beşiktaş'tan 20, Fenerbahçe'den ise 13 futbolcu kırmızı kart gördü.

Ligin 6. haftasındaki derbi maçta toplam 9 sarı kart çıktı. Fenerbahçe'de Janssen, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Josef de Souza, Beşiktaş'ta ise Caner Erkin, Gary Medel, Ryan Babel, Alvaro Negredo ve Dusko Tosic sarı kartla cezalandırıldı.

Babel ile Tolgay tartıştı

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında siyah-beyazlı ekipte Ryan Babel ile Tolgay Arslan arasında tartışma çıktı.

Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta iki oyuncunun sert bir şekilde konuştuğu görüldü.

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının yenilgisine rağmen oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ülker StadıBeşiktaşFenerbahçeDerbi
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