Beşiktaş ceza için harekete geçti

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun oyuncumuz Caner Erkin ile ilgili kararına yönelik Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulacaktır. Ayrıca BaşkanımızFikret Orman’ın yarın konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağını kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.

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