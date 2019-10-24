Beşiktaş - Braga: 1-2

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, K Grubu'ndaki 3. maçında köklü Portekiz ekibi Braga'yı konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Braga 2-1 kazandı.



Müsabakada Beşiktaş'ın golünü 71. dakikada Umut Nayir attı. Braga'nın gollerini 38. dakikada Ricardo Horta, 80. dakikada Eduardo attı.



Öte yandan 74. dakikada kazandığı penaltı ile öne geçme şansı yakalayan Beşiktaş'ta Adem Ljajic topu direğe nişanladı.



Bu sonuçla Braga 7 puana ulaşırken Beşiktaş'ın puanı bulunmuyor.



İLK 11'LER



Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner Erkin, Tyler Boyd, Adem Ljajic, Güven Yalçın



Braga:Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno



Maçtan dakikalar



5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan ortasında Braga savunmasının uzaklaştıramadığı topla altı pas önünde buluşan Boyd'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.



8. dakikada Oğuzhan Özyakup'la paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Güven Yalçın, meşin yuvarlağı dışarı çıkardı. Rebocho ceza sahası içinde gelişine sert vurdu, savunmaya çarpan top kornere gitti.



22. dakikada Ricardo Horta'nın soldan ortaladığı topu altı pasın sol çaprazında kontrol eden Paulinho'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



28. dakikada Rebocho'nun soldan ortasında Santos topa kafayla vurdu, Braga kalesine giden meşin yuvarlağı kaleci Matheus son anda çeldi.



38. dakikada Braga 1-0 öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un hatalı pası sonrasında başlayan atakta Galeno topu kaparak ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, Karius'un çeldiği meşin yuvarlağı Ricardo Horta boş kaleye gönderdi: 1-0.



44. dakikada Ljajic'in ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak iki direğin birleştiği noktaya çarparak auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı Braga'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR



UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Portekiz'in Braga takımını konuk eden Beşiktaş, bu karşılaşmaya Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçına göre 5 değişiklikle çıktı.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, sakat oyuncuların çokluğunda Braga karşısında büyük değişime gitti. MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen ama bu karşılaşmada sakatlıklar yaşayan Burak Yılmaz, Douglas ve Abdoulay Diaby, Braga maçında kadroda yer alamadı.



Avcı, son lig maçında ilk 11'de görevlendirdiği Atiba Hutchinson ile Jeremain Lens'i ise Braga mücadelesinde yedek soyundurdu. Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Enzo Roco, Tyler Boyd ile Pedro Rebocho ilk 11'de şans buldu.



Saha içinde de değişiklik yaşandı



Avcı, sakat oyuncuların çokluğunda saha içi dizilişinde de bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldı. MKE Ankaragücü maçında savunmanın göbeğinde görev yapan Necip Uysal, Gökhan Gönül ve Douglas'ın yokluğunda sağ bekte görev aldı.



Siyah-beyazlı ekipte stoperde ise Domagoj Vida'nın yanında Enzo Roco oynadı. Boyd orta sahanın sağında forma giyerken, orta sahanın solunda Caner Erkin ve arkasında da Rebocho takımına destek vermeye çalıştı.



Oğuzhan Özyakup sahada



Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup, sakatlığının ardından formasına kavuştu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle MKE Ankaragücü maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, hafta içindeki antrenmanlarda çalışarak hazır hale geldi.



Roco ilk kez



Beşiktaş'ın Şilili savunma oyuncusu Roco, bu sezon ilk kez forma şansı buldu. Sakatlığı nedeniyle 4 resmi maçta kadroda yer alamayan Roco, diğer 6 karşılaşmada ise yedek olmasına rağmen süre alamamıştı.



Boyd 3 maç sonra ilk 11'de



Siyah-beyazlı takımın ABD'li oyuncusu Boyd ise 3 maç sonra ilk 11'de şans yakaladı. Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Boyd, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton karşılaşmasının yanı sıra ligdeki Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü mücadelelerinde yedek soyundu.



Başkan Çebi yönetiminde ilk maç



Beşiktaş, hafta sonunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi yönetiminde ilk maçına çıktı. Çebi, babası Yaşar Kaptan Çebi, eşi Berna Çebi ve kızlarıyla tribünde yer aldı.



Yedek kulübesinde genç oyuncular



Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle genç oyuncular da kadroda kendisine yer bulabildi. Beşiktaş'ta 2001 doğumlu Erdoğan Kaya'nın yanı sıra 2000 doğumlu Kartal Yılmaz ile Erdem Seçgin de yedek soyundu.



Braga karşısında ayrıca Utku Yuvakuran ve Umut Nayir de yedekler arasında yer aldı.



Tribünler dolmadı



Bu sezon beklentileri karşılayamayan Beşiktaş'ın Braga ile oynadığı karşılaşmada tribünler dolmadı. Vodafone Park'ın tribünlerinde boşluklar göze çarparken, karşılaşmayı yaklaşık 15 bin taraftar izledi.

