Beşiktaş borcunu açıkladı! 2 milyar TL…

Beşiktaş'ın 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı başladı. Bu toplantıda siyah beyazlıların borcu, 2 milyar 314 milyon TL olarak açıklandı.

Beşiktaş borcunu açıkladı! 2 milyar TL…
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BEŞİKTAŞ  Kulübünün borcunun 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 lira olduğu açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park’ta gerçekleştirilen 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısında sunum yapan denetim kurulu üyesi Suat Anıl, kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 lira olduğu bildirdi. Suat Anıl, borcun 1 milyar 666 milyon 651 bin 222 lirasının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’ye, 648 milyon 44 bin 487 liralık kısmının ise derneğe ait olduğunu belirtti. Anıl, hazırladıkları raporda kulüp derneği için 31 Aralık 2018, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ için de 30 Kasım 2018 tarihlerini baz aldıklarını kaydetti. Suat Anıl, siyah-beyazlı kulübün toplam alacaklarının ise 234 milyon 899 bin 833 lira olduğunu aktardı.

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