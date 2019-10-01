'Beşiktaş bizi ilgilendirmiyor'

SÜPER Lig'de tam 1 aydır lider olan Aytemiz Alanyaspor, gelecek hafta liglere verilecek olan milli ara öncesi 5 puanlı Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarına önceki akşam yaptığı antrenmanla başlayan turuncu yeşilliler, dünü de tek antrenman yaparak tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı, çift kale maçla devam etti. Antrenmandan önce gazetecilere konuşan Erol Bulut, Beşiktaş ile oynayacakları maça odaklandıklarını söyledi.

'İSTATİSTİKLER KAZANDIRMAZ'

Gençlerbirliği ve Sivasspor karşısında alınan beraberliklerin herhangi bir düşüş belirtisi olmadığının altını çizen Erol Bulut, "Takımımızda bir düşüş olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü Gençlerbirliği maçında evet ilk yarı istediğimiz oyunu sahada sergilemedik ama ikinci yarı istediğimiz oyun ve istediğimiz pozisyonları yakaladık, golü atamadık. Aynısı zaten Sivasspor'a karşı ilk 3-4 dakika konsantrasyonumuz yüzde 100 değildi. Nitekim yediğimiz gol oldu. Golü yedikten sonra takımımız uyandı. Ondan sonra zaten tek kale maç oynadık herkesin gördüğü gibi. 43 kez rakip ceza sahasına girmemiz var, tahmin ediyorum son 6 haftanın rekoru bu 43 kez ceza sahasına girmek. 37 ortamız var ama bunlar istatistikler. Bazen istatistikler maç kazandırmıyor ama kazanmamız gereken bir maçtı Sivas'a karşı. İyi bir maç oynadı futbolcularım. Orada kaçırdıklarımızı bu haftasonu Beşiktaş'a karşı en iyi şekilde değerlendirip istediğimizi alırız" şeklinde konuştu.

'ALTERNATİFLERİMİZ VAR'

Sivasspor maçında çapraz bağları kopan Juanfran'ın 6 ay sahalardan uzak kalacağını söyleyen Erol Bulut, "Juanfran zaten yeni gelen bir transferimiz, takıma da çok çabuk bir şekilde adapte olup uyum sağladı. Oynadığı 6 haftada iyi bir performans gösterdi. Olumlu katkıları oldu takımımıza. Maalesef 62. dakikadaki bir pozisyonda sakatlık yaşadı, evet çapraz bağları koptu. Aramızdan 5-6 ay uzak kalacak. Ama o pozisyonda alternatifimiz var. Geçen sene biliyorsunuz, Baiano o pozisyonda oynayan futbolcumuz. Bu sene zaten yeni transfer yaptık, Onur. O da o pozisyonda oynayan bir arkadaşımız. Bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum o pozisyonda" dedi.

'TAM KONSANTRE OLDUK'

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 7. hafta maçında 6 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş için de şunları söyledi: "Valla rakibin durumu bizi pek fazla ilgilendirmiyor. Biz kendimize bakarız. Biz neler yapıp, yapamayacağız onlara daha çok odaklanıyoruz. Rakibin sıkıntısı olabilir, o kendi sorunları. Biz tamamıyla Beşiktaş maçına konsantre olmuş durumdayız. Hazırlıklarımızı o doğrultuda gerçekleştiriyoruz. İyi hazırlanıyoruz, futbolcularımız iyi konsantre olmuş durumdalar. İnşallah umduğumuz puan ve puanları alarak dönmek istiyoruz."