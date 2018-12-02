Beşiktaş biletleri satışta

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş maçının biletlerinin satışa sunulduğunu açıkladı. Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aytemiz Alanyasporumuzun 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15'inci haftasında 7 Aralık Cuma günü Beşiktaş ile 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkmıştır.

Bilet Fiyatları :

VIP Tribünü 250 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 100 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 60 TL, Misafir Tribünü 78 TL.

Bilet Satış Kanalları:

Aytemiz Alanyasporumuz - Beşiktaş karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlarımız, biletlerini maç gününe ve maç saatine kadar kulübümüzün bilet satış gişesi ve Store Mağazası Passolig gişesinden, www.passo.com.tr internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden, maç günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki Passolig bilet satış gişelerinden satın alabilirler. Maç günü kulüp bilet satış gişesinde passolig kartı basımı yapılmayacak olup, yalnızca bilet satışı yapılacaktır."