Beşiktaş Bermuda Şeytan Üçgeninde kayboldu

BEŞİKTAŞ, Anadolu'nun göbeğinde kayboldu...

Siyah Beyazlılar, birbirine komşu üç ilde Malatyaspor, Kayserispor ve Sivasspor karşısında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 7 puan kaybetti. Malatya'dan 0-0'la çıkan Kartal,Kayseri'de 1-1'i penaltı ile kurtardı.

DIŞ SAHADA 15 PUAN KAYIP

Sivas'ta penaltı ile beraberliği yakalasa da 2-1 yenilgiden kaçamadı. Beşiktaş ayrıca Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilip Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak dış sahalarda toplam 15 puan kaybetti.

Geçen sezon aynı dönemde 1 deplasman yenilgisiynde kalıp 3 beraberlik ve 5 galibiyet, önceki sezon 8 maçın 7'sini kazanıp, hiç mağlup olmayan Kartal'ın dış saha performansı da bu sezon dip yaptı.

Kaynak: Skorer