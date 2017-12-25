Beşiktaş Bermuda Şeytan Üçgeninde kayboldu

BEŞİKTAŞ, Anadolu'nun göbeğinde kayboldu...
Siyah Beyazlılar, birbirine komşu üç ilde Malatyaspor, Kayserispor ve Sivasspor karşısında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 7 puan kaybetti. Malatya'dan 0-0'la çıkan Kartal,Kayseri'de 1-1'i penaltı ile kurtardı.
DIŞ SAHADA 15 PUAN KAYIP
Sivas'ta penaltı ile beraberliği yakalasa da 2-1 yenilgiden kaçamadı. Beşiktaş ayrıca Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilip Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak dış sahalarda toplam 15 puan kaybetti.
Geçen sezon aynı dönemde 1 deplasman yenilgisiynde kalıp 3 beraberlik ve 5 galibiyet, önceki sezon 8 maçın 7'sini kazanıp, hiç mağlup olmayan Kartal'ın dış saha performansı da bu sezon dip yaptı.
Kaynak: Skorer
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