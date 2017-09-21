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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan yabancı kuralı açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbol gündemini uzun süredir meşgul eden yabancı sınırlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan yabancı kuralı açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbol gündemini uzun süredir meşgul eden yabancı sınırlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

21 Eylül 2017 Perşembe 10:02
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan yabancı kuralı açıklaması!
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BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, TRT Spor’a konuk oldu. A’dan Z’ye tüm sorulara cevap veren Başkan Orman, Son günlerin tartışma konusu yabancı kuralıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BAŞARISIZLIK BUNA BAĞLANMAMALI

Yabancı sınırlaması konusunu da değerlendiren Fikret Orman, “Oyuncularımızla uzun süreli kontratlar yaptık. Yabancı sınırlamasının bir anda kalkması mümkün değil. Devre arasında alacağımız oyuncularla bile kontrat yaptık. Bir anda olacak bir şey değil bu. Milli takımın başarılı olmasını isteriz ama kulüp takımlarımız da ülkemizi Avrupa’da temsil ediyor. Milli maçlar 2 yılda 4 yılda bir yapılıyor. Ancak kulüpler her yıl Avrupa arenasında. Milli takımın başarısızlığını yabancı sınırına bağlamamak lazım.

Çocuklarımıza spor yapma alışkanlığını okulda kazandırmalıyız. 5 milyonluk Avrupa ülkesinden binlerce sporcu çıkarken 80 milyonluk ülkeden sporcu çıkaramıyoruz. Altyapı konusunda tesis açıklarımız var. Fulya’da bu olmuyor. Ümraniye’ye taşımamız gerekiyor ama orada da fazla saha yok. 3 büyüklerin takımlarına altyapıdan oyuncu çıkarma sansı çok zor. Yıldız oyuncular önlerinde olduğu sürece forma kapmaları çok zor. Bir kulüp alıp oyuncuları orada değerlendirmeliyiz. Türkiye’de ya da Avrupa’da bir kulüp alacaktık. Ancak birtakım yönetimsel problemlerden ötürü bu sene bunu rafa kaldırdık. Türkiye’de futbol yöneticisi çok fazla çıkmıyor. Bu konuda sıkıntılarımız var. Bu tarz işleri bizim gibi amatör yöneticiler değil profesyonel yöneticiler yapmalı” dedi.

“YABANCI SINIRININ GELMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Yabancı sınırına karşı olduğunu aktaran Orman; “Yabancı sınırının gelmesi şuan fiili olarak mümkün değil. Tüm kulüpler büyük kontratlar yaptı. Bizim de 14 kontratlı yabancı oyuncumuz var. Ben Almanya ne yapıyorsa, Fransa ne yapıyorsa, İspanya ve İtalya ne yapıyorsa onları örnek almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ligin beşinci haftasındayız ancak önümüzdeki senenin kadrosu için çalışmaya başladık. Transferlerimizi hep bu şekilde yapıyoruz zaten. Her şeye planlı ve programlı olarak ilerliyor” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fikret OrmanYabancı SınırıAÇIKLAMA
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