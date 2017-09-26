Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan flaş açıklamalar!

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Leipzig ile oynayacakları maçla ilgili olarak, “Hayırlısı olur umarım. Ben çok ümitliyim. Buradan galibiyetle çıkıp 2’de 2 yaparsak büyük bir avantaj yakalamış oluruz” dedi.

Tivibu Spor’a konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi Leipzig maçı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Leipzig ile oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde yarın Leipzig ile oynayacakları maçın önemine dikkat çeken Orman, “Çok önemli bir maçımız var. Evimizdeki maçı galibiyetle kapatırsak çok önemli bir avantaj yakalayacağız. Ülke futbolu için önemli bir maç. Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe maçı için yoruma girersem Leipzig maçının önüne geçecek. O yüzden Fenerbahçe maçı için yorum yapmama kararı aldım. Çarşamba günü o konuda açıklamaları yapacağım. Derbi ile alakalı çok şey konuşmak istemiyorum. Gruptaki en büyük şansızlığımız Leipzig. 4. torbadan en güçlü takımı seçtik. Çok iyi bir takım. Çok gençler ve hızlı top oynuyorlar. Ama Beşiktaş çok tecrübeli bir takım oldu artık. Güzel bir maç olacak. Beşiktaş kazanmak için sahaya çıkıyor. Sakatlık olabilir, kart olabilir, şansızlık olabilir. Allah bizi şanslı yapsın. Taraftarımız çok önemli. Şampiyonlar Ligi’nde 2 sene izlenen bir kulübüz. Herhangi bir olay olmaması lazım. Herkesin gelip, kulübe sahip çıkıp desteklemesi lazım. Bizim kazanacağımıza inanıyorum. Ben o kadar teknik bir yorum yapamam. O, Şenol hocanın işi. Hayırlısı olur umarım. Ben çok ümitliyim. Buradan galibiyetle çıkıp 2’de 2 yaparsak büyük bir avantaj yakalamış oluruz” diye konuştu.

“Quaresma’ya yakıştıramadım. Caner’le de maçtan sonra konuştum”

Fenerbahçe derbisine ilişkin fazla konuşmak istemediğini aktaran Fikret Orman, video hakem uygulaması olsa derbinin sonucunun farklı olacağını söyledi. Başkan Orman, “Acil olarak geçmemiz lazım. Almanya geçti mesela, biz niye geçmiyoruz hala? Federasyonun bu kararları bir an önce alması lazım. 75 cm ofsayt olmayan golü ofsayt nedeniyle iptal ettiler. Olsaydı derbinin sonucu farklı olurdu. Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartı Quaresma’ya yakıştıramadım. Caner’le de maçtan sonra konuştum. Onlar benim himayem altında, ailemin bir parçası, onlara yapılanlar ayıp” dedi.

“Futbolcularla çok konuşan, onlara karışan bir başkan değilim”

Futbolcularla fazla diyaloğa girmediğini aktaran Başkan Orman, “Tarz olarak futbolcularla çok konuşan, karışan bir başkan değilim. Hepsi dünya çapında oyuncular. Negredo, Manchester City’de oynarken kulüp sahibi gelip konuşuyor mu? Barcelona başkanı, soyunma odasına inip Adriano ile konuşuyor mu? Ben buna kuvvetler ayrılığı diyorum. Onların bir lideri var. Şenol hoca. Onların arasına ben girmem. Netice itibariyle ben bu ailenin reisiyim. Arada konuştuğum, uyardığım noktalar tabii oluyor. Ama Fenerbahçe maçı öncesinde motive etme gibi bir konuşmam olmaz. Dünya çapında oyuncular hepsi. Beşiktaş için dünya kulübü diyorsak, dünya çapında da yönetiliyor” dedi.

“2 sene üst üste şampiyon olunca, 3. sene şampiyon olması engellenmesi gereken bir kulüp gibi görünmeye başlandı”

Medyada çıkan olumsuz haberleri eleştiren Orman, “Kamuoyunda bizi kibirli göstermeye çalışıyorlar ama çok mütevazi bir takımız. Fenerbahçe maçı, Türkiye maçı için çok önemli diyorlar. Biz Uganda takımı mıyız? Bu ülkeye hizmet vermiyor muyuz? Beşiktaş 2 sene üst üste şampiyon olunca, 3. sene şampiyon olması engellenmesi gereken bir kulüp gibi görünmeye başlandı. 30 maç daha oynayacağız ligde. Bizi aşağıya çekmeye çalışacaklardır. Güç birliği yapabilirler. Ama biz işimizi yaptığımız sürece başarılı olacağız” açıklamasında bulundu.

“Negredo için biraz sabretmemiz gerek”

Alvaro Negredo’ya karşı sabırlı olunması gerektiğinin söyleyen Başkan Orman, “Negredo tartışılacak bir futbolcu değil. 38 milyon Euro’ya Manchester City’e transfer olmuş bir futbolcu. Mario Gomez, Negredo, Demba Ba gibi oyuncular tartışılacak tipte oyuncular değil. Son oynadığı Fenerbahçe maçında da çok beğendim. Her geçen gün üstüne koyuyor. Biraz sabretmek lazım. Cenk’i kesmek de hiç kolay değil. Önünde çok güçlü bir rakip var. Zaten biz de rekabet olsun, taraftarımız en iyisini seyretsin istiyoruz. Negredo, çoğu kişiyi mahcup edecek diye düşünüyorum” dedi.

Transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz hakkında da konuşan Fikret Orman, şunları söyledi:

“Burak Yılmaz kariyer olarak konuşulacak bir futbolcu değil. Trabzonspor’da attığı golleri görüyoruz. Ben sadece taraftar ile Burak arasındaki gelişmeye takıldım. Babası, bizim abimizdir. Burak, çocukluğundan beri Beşiktaşlıdır. Holosko takasında bize gelmişti. Burak’ın ismi gündeme geldiğinde inanılmaz tepkiler oluyordu. Bir Beşiktaş-Galatasaray maçında düştü, penaltı oldu. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Kimliğini gizlemeyip Beşiktaşlı olduğunu söyleyen birisi için olmamalı. Hiçbir zaman fikirlerimi taraftarlara karşı saklamam. Burak, Beşiktaş’a gelecek, gelmeyecek diye bir şey demedim. Burak ile bunları hiç konuşmadık bile. Trabzonspor çok istiyordu Burak’ı zaten. Çin’den sonra performansını çok yükseltmiş gördüm.”

“Milli Takım problemlerini sadece yabancı sayısına bağlamak doğru değil”

Yabancı sınırlaması hakkında da koşuna Fikret Orman, “Yabancı değişikliği yokken Türkiye, çok iyi bir yerdeydi de geriye mi düştü? Hayır. Milli Takım problemlerini sadece sayıya bağlamak doğru değil. 80 milyon içinden niye oyuncu yetiştiremiyoruz da hepsini yurt dışından getiriyoruz? Bunları konuşmadan, çözmeden ‘8’e çıkarttık, 7’ye indirdik’ diyerek çözebileceğimiz şeyler değil bunlar. Sınırı 5’ten 14’e çıkartmak çok kolay ama 14’ten 8’e indirmek çok zor. Elimizde bir sürü kontratlar var. Ne yapacağız o kontratları? Sayın Cumhurbaşkanı, Türk Milli Takımı’nı başarılı görmek istiyor ama bunları iyi izah etmek lazım. Kulüpler Birliği, Federasyon, basın hep beraber bir danıştay yapılabilir. Herkesin bunun içinde olması lazım” dedi.

“Rakiplere ihtiyacımız var. Biz kalkınırken rakipleri de kaldırmamız lazım”

Süper Lig’de şampiyon takım çeşitliliğinin artması gerektiğini aktaran Orman, “Fenerbahçe maçından önce dediklerime bakın. Fenerbahçe toparlanır, düzelir dedim. Rakipleri motive ediyorum. Türk halkı 3 tane şampiyon görmekten bıktı. Trabzonspor ve Başakşehir’e de ihtiyacımız var. Rakiplere ihtiyacımız var. Biz kalkınırken rakipleri de kaldırmamız lazım. Kimseye yukarıdan bakmıyoruz ama şampiyon sahada belli oluyor. Galatasaray’ı ve Trabzonspor’u beğeniyorum. Başakşehir’in yönetimini çok beğeniyorum. Göztepe, Tamer Tuna ile çok iyi işler yapıyor” şeklinde konuştu.