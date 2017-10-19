Beşiktaş Başakşehir'e bileniyor

BASINA kapalı yapılan antrenman 1 saat 30 dakikaya yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Monaco maçında oynayan futbolcular, antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile antrenmana başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.