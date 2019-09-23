Beşiktaş - Başakşehir: 1-1

SÜPER Lig'in 5. hafta maçında Beşiktaş, Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Müsabakada Başakşehir'in golünü 54. dakikada Crivelli attı. Beşiktaş'ın golünü ise bu sezon ilk kez forma giyen Burak Yılmaz 84. dakikada penaltıdan kaydetti.



Bu sonuçla Beşiktaş, 5 puanla 11. sırada yer aldı. Başakşehir ise 5 puanla 12. sırada yer aldı.



İLK 11'LER



Beşiktaş: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Dorukhan, Atiba, Diaby, Ljajic, N'koudou, Burak



Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli



Maçtan dakikalar



22. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou, Caiçara'dan sıyrılarak ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye indi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok direk dibinde kontrol etti.



45. dakikada Visca'nın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Crivelli'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.



İki takımın da gol pozisyonuna girmekte zorlandığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



Bu arada, Medipol Başakşehir'in teknik heyetinde yer alan Stjepan Tomas, maçın ilk yarısı tamamlandıktan sonra hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.



MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, son maçına göre kadroda 5 değişiklikle sahaya çıktı.



Siyah-beyazlı takımın, geçen hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildiği maçta görev alan oyunculardan Victor Ruiz sakatlığı, Domagoj Vida ve Muhammed Elneny de kırmızı kart cezaları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almazken, Pedro Rebocho ve Umut Nayir ise yedeğe çekildi.



Teknik direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir karşısında bu futbolcuların yerine Necip Uysal, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz'a görev verdi.



Stoperde Gökhan ve Necip oynadı



Beşiktaş'ta ceza ve sakatlıkları olan stoperlerin yokluğunda, Medipol Başakşehir maçında savunmanın ortasında Gökhan Gönül ve Necip Uysal görev yaptı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, cezalı olan Vida ile sakatlıkları bulunan Ruiz ve Enzo Roco'nun yokluğunda stoperde Gökhan Gönül ve Necip Uysal'ı sahaya sürdü.



Burak Yılmaz'ın ilk maçı



Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Burak Yılmaz, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Sezon öncesindeki hazırlık döneminde sağ ayak tarak kemiğinden ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başladı.



Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla Burak Yılmaz'a destek verdi. Beşiktaş'ta tedavisi tamamlanan Oğuzhan Özyakup da maçta yedekler arasında yer aldı.



Abdullah Avcı ilk kez eski takımına karşı



Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk maçına çıktı. Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinin tamamını geçirdiği Medipol Başakşehir'den geçen sezonun ardından ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçmişti.



Medipol Başakşehir'de 3 değişiklik



Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile oynanan maça göre kadroda 3 değişiklikle Beşiktaş karşısına çıktı.



İtalyan temsilcisi ile oynanan maçta stoperde Ponck ve Mehmet Topal ikilisini görevlendiren teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşılaşmasında bu bölgede Martin Skrtel ve Alexandru Epureanu'ya şans verdi.



Okan Buruk, bir diğer değişikliği ise hücum hattında yaptı. Roma müsabakasında ilk 11'de oynayan Arda Turan'ı yedeğe çeken Buruk, bu futbolcunun yerine Enzo Crivelli'yi Beşiktaş karşısında sahaya sürdü.