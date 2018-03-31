Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Atardamarları Temizliyor...
Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı:...
Bahar temizliği yapanlara uyarı
Bahar temizliği yapanlara uyarı
Doktordan hacamat uyarısı
Doktordan hacamat uyarısı
Alanya - Antalya Hava Durumu - 1 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçı CANLI ANLATIM

Süper Lig'de bugün temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, saat 19.00'da deplasmanda Beşiktaş'a konuk oluyor

Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçı CANLI ANLATIM

Süper Lig'de bugün temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, saat 19.00'da deplasmanda Beşiktaş'a konuk oluyor

31 Mart 2018 Cumartesi 18:53
Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçı CANLI ANLATIM
banner404

VODAFONE Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Sackey, Taha, Emre, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da M'Billa ilk 11'i ile başlıyor.
Ev sahibi Beşiktaş ise Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Tolgay, Babel ve Negredo ilk 11'i ile başlıyor.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

MOBİL CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 31.03.2018 19:32
Anahtar Kelimeler:
Süper LigBeşiktaşAytemiz Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'da ortalık karıştı! Eski yöneticiye yumruklu saldırı
Galatasaray'da ortalık karıştı! Eski yöneticiye yumruklu saldırı
Akhisar biletleri satışta
Akhisar biletleri satışta
Love eski takımına karşı
Love eski takımına karşı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim