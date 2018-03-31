Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçı CANLI ANLATIM

VODAFONE Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Sackey, Taha, Emre, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da M'Billa ilk 11'i ile başlıyor.

Ev sahibi Beşiktaş ise Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Tolgay, Babel ve Negredo ilk 11'i ile başlıyor.

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