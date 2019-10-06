Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçı | CANLI ANLATIM

BUNA göre; kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Mammou ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başladı.

Ev sahibi Beşiktaş ise, Karius, Torre, Oğuzhan, Atiba, Burak, Nkoudou, Ljajic, Vida, Dorukhan, Lens ve Caner ilk 11'i ile sahaya çıktı.

CANLI ANLATIM

İlk yarı golsüz sona erdi.

Hakem tarafından maçın ilk yarısına 1 dakika uzatma eklendi.

39' Beşiktaş'ta 4 numaralı Victor Luis sarı kart gördü.

36'Atiba Hutchinson yaptığı kafa vuruşunda isabet bulamıyor.

36'Maçın hakemi Arda Kardesler, BEŞİKTAŞ takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

35'Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. AYTEMİZ ALANYASPOR takımında şutu çeken oyuncu Papiss Demba Cisse.

28' Beşiktaş'ta 27 numaralı Jeremain Lens sarı kart gördü.

24'Vodafone Park stadında, Adem Ljajic sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

24'AYTEMİZ ALANYASPOR savunması BEŞİKTAŞ takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Burak Yılmaz.

21'AYTEMİZ ALANYASPOR takımında tedavisi tamamlanan Ceyhun Gülselam tekrar sahada.

19'Vodafone Park Stadı'ında oyun durdu. Ceyhun Gülselam geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.

19' Beşiktaş'ta 17 numaralı Burak Yılmaz sarı kart gördü.

11'Vodafone Park stadında, AYTEMİZ ALANYASPOR takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

8'Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Tasos Bakasetas.

7'Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı ev sahibi için kalkıyor. Georges-Kevin Nkoudou ofsaytta kalan oyuncu.

5'Ofsayt! Georges-Kevin Nkoudou ofsayta düşen oyuncu.

Maç başladı