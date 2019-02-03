Beşiktaş - Antalyaspor maçı 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig heyecanı Antalyaspor Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı takım, ligin 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımın ilk 11'inde yeni transfer Kagawa yer almadı.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 11'i belli oldu
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ANTALYASPOR- Beşiktaş karşılaşması için nefesler tutuldu. Son maçından beraberlikle ayrılan siyah- beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor’a konuk olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Shinji Kagawa'yı da kadroya aldı. Kart cezalıları Burak Yılmaz ve Ricardo Quaresma'nın yanı sıra daha önce kadro dışı bırakılan Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin bulunmadığı maç bugün oynanacak.

Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

KADROLAR

Antalyaspor: Boffin, Drole, Doğukan, Sinik, Yekta, Grando, Salih, Cissokho, Sangare, Hakan, Bahadır, Doukara Yedekler: Ferhat, Diego, Osman, Zeki, Da Silva, Ribeiro, Serdar ,Harun, Mevlüt, Amilton

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven Yedekler: Utku, Medel, Oğuzhan, Mustafa, Roco, Necip, Muhayer, Kagawa, Ersin, Larin

Antalya Stadı’nda saat 19.00’da beIN SPORTS 1'den yayınlanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

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