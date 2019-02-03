Beşiktaş - Antalyaspor maçı 11'i belli oldu

ANTALYASPOR- Beşiktaş karşılaşması için nefesler tutuldu. Son maçından beraberlikle ayrılan siyah- beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor’a konuk olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Shinji Kagawa'yı da kadroya aldı. Kart cezalıları Burak Yılmaz ve Ricardo Quaresma'nın yanı sıra daha önce kadro dışı bırakılan Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin bulunmadığı maç bugün oynanacak.
Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
KADROLAR
Antalyaspor: Boffin, Drole, Doğukan, Sinik, Yekta, Grando, Salih, Cissokho, Sangare, Hakan, Bahadır, Doukara Yedekler: Ferhat, Diego, Osman, Zeki, Da Silva, Ribeiro, Serdar ,Harun, Mevlüt, Amilton
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven Yedekler: Utku, Medel, Oğuzhan, Mustafa, Roco, Necip, Muhayer, Kagawa, Ersin, Larin
Antalya Stadı’nda saat 19.00’da beIN SPORTS 1'den yayınlanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.