Beşiktaş Ankara'ya eksik gitti

BEŞİKTAŞ , Süper Lig’in 8. hafta açılış mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesi iki oyuncuya kadroda yer vermedi. Ümit milli takımdan sakat dönen genç oyuncu Orkan Çınar ve Gary Medel, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

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