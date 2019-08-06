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Beşiktaş, Alpay Çelebi'yi Kayserispor'a kiraladı

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki futbolcusu Alpay Çelebi'nin İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralandığını bildirdi.

SPOR 06.08.2019, 21:20 Toygar Dim
Beşiktaş, Alpay Çelebi'yi Kayserispor'a kiraladı
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SİYAH-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Alpay Çelebi, 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralanmıştır. Alpay Çelebi'ye yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

#alpay #Çelebi #istikbal #mobilya #kayserispor
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