Beşiktaş Alanyasporlu futbolcuyu istiyor 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adını Avrupa çapında duyuran Cenk Tosun'un talipleri artarken, Beşiktaş olası bir ayrılığa karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Pek çok futbolcuyu gözlem altında tutan siyah beyazlıların kapısı bu kez sürpriz bir öneriyle çalındı. Menajerler, Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love'ı Beşiktaş'a önerdi. Geçen sezon ilk yılında gol kralı olan Brezilyalı santrafor, bu sezonda 12 maçta 9 kez fileleri havalandırdı. Turuncu yeşilli takımla sezon başında 2020'ye kadar kontrat yenileyen 33 yaşındaki golcü için Beşiktaş'ın beklemede olduğu iddia edildi. Siyah beyazlı yöneticilerin, Teknik Direktör Şenol Güneş'in Love'a yeşil ışık yakması halinde Alanyasporlu yöneticilerle dirsek teması kuracağı da gelen bilgiler arasında. Avrupa'da Monaco ve CSKA formaları giyen sambacının transferi için Cenk'in transferinden gelecek paranın kullanılması da olası ihtimaller arasında yer alıyor.