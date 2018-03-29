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Beşiktaş Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçlarını yönetecek isimleri açıkladı

Beşiktaş Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçlarını yönetecek isimleri açıkladı

29 Mart 2018 Perşembe 13:32
Beşiktaş Alanyaspor maçının hakemi belli oldu
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BUNA göre; Spor Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 31Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçını, Trabzon Bölgesi hakemlerinden Barış Şimşek yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 9, TFF 1. Lig'de 2 ve Türkiye Kupası'nda da 2 maç yöneten Barış Şimşek, turuncu yeşilli temsilcimizin ise 6 maçında görev yaptı. Alanyaspor bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2'de mağlubiyet aldı. Bu dev mücadelede Barış Şimşek'in yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Mehmet Metin, 4. hakemliği ise Bahattin Şimşek yapacak.

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Merkez Hakem KuruluMHKSpor TotoSüper LigBeşiktaşAlanyasporMaç
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