Beşiktaş Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

BUNA göre; Spor Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 31Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçını, Trabzon Bölgesi hakemlerinden Barış Şimşek yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 9, TFF 1. Lig'de 2 ve Türkiye Kupası'nda da 2 maç yöneten Barış Şimşek, turuncu yeşilli temsilcimizin ise 6 maçında görev yaptı. Alanyaspor bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2'de mağlubiyet aldı. Bu dev mücadelede Barış Şimşek'in yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Mehmet Metin, 4. hakemliği ise Bahattin Şimşek yapacak.