Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşması

SPOR Toto Süper Lig'de 28 puanla ateş hattının hemen üstünde yer alan Aytemiz Alanyaspor, şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'a konuk olduğu maçta rakibine 1-0 yenildi. Mücadeleye iyi başlayan, MBilla ve Emre Akbaba ile net pozisyonlar da bulan turuncu yeşilliler, 29. dakikada Talisca'nın golüne engel olamadı ve 1-0 geriye düştü. Bu golden sonra Fernandes ve Efecan ile rakip kaleye daha fazla sokulmaya başlayan Alanyaspor, son vuruşları iyi yapamadığı ilk yarıda soyunma odasına geride girdi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ikinci yarıya Taha-Maniatis ve MBilla-Villafanez değişikliği ile başladı. 70'de de Douglas Efecan'ın yerine girdi. Aradığı beraberlik golünü bir türlü bulamayan Aytemiz Alanyaspor, karşılaşma sonunda sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



MAÇIN KARNESİ

STAD: Vodafone Park Stadyumu

HAKEMLER: Barış Şimşek 6, Kemal Yılmaz 6, Mehmet Metin 6.

BEŞİKTAŞ: Fabri 6, Gökhan 6, Pepe 6, Tosic 6, Caner 7, Atiba 6, Tolgay 5 (Dk.79 Necip 3), Oğuzhan 6, Talisca 7 (Dk.85 Vagner Love), Babel 6, Negredo 5 (Dk.62 Lens 4).

ALANYASPOR: Haydar 6, Gassama 6, Welinton 7, Tzavellas 5, N'Sakala 5, Sackey 5, Taha 4 (Dk.46 Maniatis 4), Emre Akbaba 5, Efecan 5 (Dk.70 Douglas 3), Fernandes 5, M'Billa 4 (Dk.46 Villafanez 5).

SARI KARTLAR: Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Vagner Love (Beşiktaş), Welinton Souza, Isaac Sackey (Aytemiz Alanyaspor)

GOLLER: Dk.29 Anderson Talisca (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR

7' Atağa katılan Tosic, sol kanattan ortasını açtı ancak kaleci Haydar, Negredo'dan önce topa sahip oldu.

9' Alanyaspor bu dakikada etkili geldi. M'Billa sağdan ceza alanına girip sağ köşeye sert vurdu, Fabri son anda kornere çeldi.

17' Orta alanda topu alan Oğuzhan rakibinden sıyrıldı. Bir ara pasla Talisca'yı gördü ama Alanyaspor savunması son anda ayak koydu.

22' Oğuzhan sağ kanattan bindiren Gökhan'ı gördü. Gökhan bomboş posizyonda ceza alanına girdi. Yerden ortasında kaleci Haydar yatarak topu mükemmel kurtardı.

25' Efecan kendisine hareketlenen ara pasa hareketlendi. Topa tam dokunacaktı ki, kaleci Fabri çıkarak kontrolü sağladı.

29' Oğuzhan'ın pasını ceza alanına yakın bölgede alan Talisca, rakibini geçip ceza sahası dışından sol köşeye bir plase bıraktı ve topu ağlarla buluşturdu 1-0.

40' Emre Akbaba ceza sahası önüne kadar gelip şutunu attı ancak top az fark farkla auta çıktı.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

52' Orta alanda topu alan Oğuzhan rakip ceza alanına hareketlenip Negredo'yu görmek istedi ama savunma araya girdi.

59' Beşiktaş ceza alanı önünde seken topu alan Sackey, bir ara pası ile Efecan'ı kaçırmak istedi ama son anda savunma ayak koydu.

69' Alanyaspor'da Sackey bir pasla Emre'yi gördü. Emre soldan ceza alanına girip şutunu attı ancak Gökhan son anda ayak koyarak tehlikeyi engelledi.

75' Beşiktaş sol kanattan Lens ile gelmek istedi ancak Hollandalı oyuncu rakibinden sıyrılamayınca atak sona erdi.

83' Alanyaspor'da Sackey, kaleyi karşısına aldı. Yaklaşık 30 metreden sert vurdu. Top sağdan auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.



MAÇTAN NOTLAR

- Karşılaşma futbola uygun bir zeminde ve yaklaşık 35 bin sporsever önünde oynandı.

- Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile birlikte izledi.

- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Göztepe maçının ilk onbirinden farklı olarak bu maçta Lucas Villafanez yerine Emre Akbaba'ya görev verdi.

- Yaklaşık 100 kişilik Alanyaspor taraftarı, 90 dakika boyunca takımlarını deplasmanda desteklediler.