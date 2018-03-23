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Beşiktaş Alanya'yı bekliyor

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, ligin 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Alanya'yı bekliyor

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, ligin 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti

23 Mart 2018 Cuma 22:57
Beşiktaş Alanya'yı bekliyor
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SİYAH beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma, denge ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Pas, top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmalarının yapıldığı antrenmanın ikinci bölümünde minyatür kale maç yapıldı ve şut idmanı ile antrenman sona erdi. Medipol Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edilen Alvaro Negredo, çalışmaya özel maske ile katıldı. İdmana milli takımlarda olan Ryan Babel, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dusko Tosic, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy ve Alpay Çelebi ile tedavisi devam eden oyuncular katılmadı.

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Aytemiz Alanyaspor
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