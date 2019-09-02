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Beşiktaş Abdoulay Diaby'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş Kulübü, Sporting CP forması giyen Abdoulay Diaby'i resmen kadrosuna kattı.

SPOR 02.09.2019, 22:08 Enes Subaşı
Beşiktaş Abdoulay Diaby'yi kadrosuna kattı
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Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun bir yıllığına satın alma opsiyonlu kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

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