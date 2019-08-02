Beşiktaş'a Ljajic ve Dorukhan'dan kötü haber
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz 2 hafta forma giyemeyecek.
SPOR 02.08.2019, 12:02 Toygar Dim
YAYINCI kuruluşun haberine göre, dün sabah idmanında yer almayan isimlerden Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'ün 2 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan oyuncularımız Adem Ljajic ile Dorukhan Toköz'ün yapılan muayeneleri ve çekilen MR'ları sonucunda sağ alt arka adale grubunda (soleus) 1. derece kas zorlanmaları meydana gelmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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