Beşiktaş'a coşkulu karşılama

BEŞİKTAŞ LI futbolcular ve teknik heyeti Esenboğa Havalimanı'nda 200'den fazla taraftar meşalelerle coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Siyah-beyazlı kafile otobüse binerek, kamp yapacağı otele gitti. Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesi yarın saat 20.00'de oynanacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.