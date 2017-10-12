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Beşiktaş'a coşkulu karşılama

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankara'ya geldi

Beşiktaş'a coşkulu karşılama

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankara'ya geldi

12 Ekim 2017 Perşembe 20:16
Beşiktaş'a coşkulu karşılama
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BEŞİKTAŞLI futbolcular ve teknik heyeti Esenboğa Havalimanı'nda 200'den fazla taraftar meşalelerle coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Siyah-beyazlı kafile otobüse binerek, kamp yapacağı otele gitti.
 
Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesi yarın saat 20.00'de oynanacak.
 

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Beşiktaş
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