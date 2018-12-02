Beşiktaş'a boyun eğdik 1-3

TÜRKİYE Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 10. haftada grup lideri Beşiktaş'ı ağırladı. 75. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini konuk ekip Beşiktaş 16-25 kazandı. İkinci sette de üstünlüğü ele geçirmekte zorlanan Alanya Belediyespor, bu seti de 18-25 kaybetti. Kırmızı beyazlılar üçüncü sette 26-24 kazansa da, son sette üstün bir performans sergileyen siyah beyazlı ekip 19-25 galip gelerek mücadeleyi 3-1 kazandı. Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bu mağlubiyetle 17 bin 200 puanla 5. basamakta yer alırken, Beşiktaş ise 30 bin 240 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.