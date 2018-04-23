'Beraberlik kötü olmazdı'

GALATASARAY'IN maça çok hızlı başladığını söyleyen Akbaba "Maçın başında 2-0 öne geçtiler. Ama biz 2-2'yi yakalamayı başardık. Aslında beraberlik de bizim için kötü sonuç olmazdı ama maçın son anlarında yediğimiz golle mağlup olduk" dedi.
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